Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Известного российского ученого арестовали по подозрению в госизмене

Известного ученого-физика Маслова арестовали по подозрению в госизмене в Новосибирске

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Известного российского ученого-физика арестовали по подозрению в госизмене в Новосибирске — речь идет о главном научном сотруднике Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолии Маслове. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает NGS.ru.

Эту информацию изданию подтвердил заместитель директора по научной работе ИТПМ СО РАН Евгений Бондарь. Родственники Анатолия Маслова сообщили Бондарю, что его обвиняют в госизмене. По имеющейся у них информации, 75-летний ученый находится в Москве в СИЗО «Лефортово».

Маслов награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.

Издание «Родные берега» со ссылкой на собственные источники сообщает, что пожилого ученого подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком, и одновременно представляющих государственную тайну. Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Издание приводит данные, согласно которым вскоре после задержания во вторник, 28 июня, Советский районный суд санкционировал арест фигуранта, вскоре после этого его отправили на самолете в Москву в изолятор «Лефортово».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о нахождении союзных подразделений в центре Лисичанска
Медведев заявил о завершении «бурного романа европейцев с украинцами»
Раскрыта температура в прогревшихся реках Москвы
Известного российского ученого арестовали по подозрению в госизмене
Стали известны цели «Барселоны» на трансферном рынке
В России после ухода IKEA взлетел спрос на мебель на заказ
При столкновении парома с пирсом в Турции пострадали семь человек
Перечислены способы лечения ожогов на дому
Россия отменила запрет на въезд для 47 тысяч граждан Киргизии
Бывший чемпион UFC потребовал реванша с Макгрегором
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.