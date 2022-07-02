Известного российского ученого арестовали по подозрению в госизмене

Известного ученого-физика Маслова арестовали по подозрению в госизмене в Новосибирске

Известного российского ученого-физика арестовали по подозрению в госизмене в Новосибирске — речь идет о главном научном сотруднике Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолии Маслове. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает NGS.ru.

Эту информацию изданию подтвердил заместитель директора по научной работе ИТПМ СО РАН Евгений Бондарь. Родственники Анатолия Маслова сообщили Бондарю, что его обвиняют в госизмене. По имеющейся у них информации, 75-летний ученый находится в Москве в СИЗО «Лефортово».

Маслов награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.

Издание «Родные берега» со ссылкой на собственные источники сообщает, что пожилого ученого подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком, и одновременно представляющих государственную тайну. Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Издание приводит данные, согласно которым вскоре после задержания во вторник, 28 июня, Советский районный суд санкционировал арест фигуранта, вскоре после этого его отправили на самолете в Москву в изолятор «Лефортово».