Суд признал законным арест умершего российского ученого Колкера

Новосибирский суд признал законным арест ученого Колкера, умершего в изоляторе

Новосибирский областной суд признал законным постановление нижестоящего Советского районного суда Новосибирска об аресте ученого Дмитрия Колкера, умершего в изоляторе. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

По данным агентства, судья вынесла следующий вердикт: постановление Советского районного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения. Ранее защита обжаловала арест умершего российского ученого по делу о госизмене: адвокаты просили отменить меру пресечения.

О смерти Колкера, которого доставили в больницу из СИЗО «Лефортово», сообщалось 3 июля: мужчину забрали из медучреждения сотрудники ФСБ несколькими днями ранее по подозрению в госизмене. Дочь ученого Алина Миронова тогда заявила, что Колкер там проходил лечение четвертой стадии рака; на этой стадии заболевания пациентам оказывается в основном паллиативная помощь. Согласно постановлению правительства от 2011 года, злокачественные новообразования входят в список тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Колкера отправили в СИЗО, несмотря на то, что он питался через гастротомическую трубку.

Физик, работавший заведующим лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, подозревался в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ.