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18:16, 30 июля 2026Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на российское предприятие выросло

Число пострадавших при атаке ВСУ на предприятие в Краснодарском крае выросло до шести
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в поселке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае выросло до шести. Об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.

«Еще двое обратившихся получили лечение амбулаторно», — уточнили в оперштабе.

Ранее стало известно о четырех пострадавших при атаке на предприятие. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Атака ВСУ на предприятие на Кубани была совершена утром 30 июля. В результате падения обломков вражеских беспилотников возникло возгорание.

В этот же день украинские беспилотники ударили по предприятию на территории Удмуртии, которая находится на расстоянии в 1300 километров от границы с Украиной. Пресс-служба Wildberries сообщила о пожаре на складе компании в Сарапуле. Все сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал.

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