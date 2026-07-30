Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:25, 30 июля 2026 (обновлено: 18:33, 30 июля 2026)Путешествия

Спрятанный в детское переносное кресло нож нашли в аэропорту США

Сотрудники TSA обнаружили спрятанный в детском кресле нож в аэропорту
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock / Fotodom  

Сотрудники Администрации транспортной безопасности США (TSA) нашли в аэропорту Бозман-Йеллоустоун в штате Монтана спрятанный в детское переносное кресло карманный нож. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 28 июля. Нож сотрудники администрации транспортной безопасности США обнаружили под подушкой детского автокресла без спинки. Инструмент был завернут в прокладку и закреплен двумя кусками синей малярной ленты. Согласно правилам провоза, ножи должны провозиться в ножнах и строго только в сдаваемом багаже.

«Ножи должны находиться в зарегистрированном багаже, а не быть приклеены к детскому сиденью при проносе в самолет», — отметили в TSA.

Ранее турист пронес оружие в аэропорт США и выстрелил себе в руку. Находившемуся поблизости человеку удалось быстро забрать у него пистолет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Будем просить в год по два миллиарда долларов». Пашинян хочет денег от России. Ему советуют заняться фруктами
    Россиянам назвали сдающиеся строго натощак анализы
    Кошка почувствовала приближающееся землетрясение за несколько секунд до первого толчка
    Россиянам напомнили о праве не платить за домофон
    Росфинмониторинг прокомментировал ограничения для Дурова
    Сборную России по хоккею не допустили до участия в ЧМ-2027
    Москвич переводил криптовалюту украинским спецслужбам и попался ФСБ
    Спрятанный в детское переносное кресло нож нашли в аэропорту США
    Жителей Ленобласти предупредили о грязном воздухе
    Российские войска ударили по перекачивающей станции ГСМ на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok