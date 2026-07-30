Спрятанный в детское переносное кресло нож нашли в аэропорту США

Сотрудники TSA обнаружили спрятанный в детском кресле нож в аэропорту

Сотрудники Администрации транспортной безопасности США (TSA) нашли в аэропорту Бозман-Йеллоустоун в штате Монтана спрятанный в детское переносное кресло карманный нож. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 28 июля. Нож сотрудники администрации транспортной безопасности США обнаружили под подушкой детского автокресла без спинки. Инструмент был завернут в прокладку и закреплен двумя кусками синей малярной ленты. Согласно правилам провоза, ножи должны провозиться в ножнах и строго только в сдаваемом багаже.

«Ножи должны находиться в зарегистрированном багаже, а не быть приклеены к детскому сиденью при проносе в самолет», — отметили в TSA.

Ранее турист пронес оружие в аэропорт США и выстрелил себе в руку. Находившемуся поблизости человеку удалось быстро забрать у него пистолет.