13:47, 23 декабря 2025Путешествия

Турист пронес оружие в аэропорт и выстрелил себе в руку

People: Турист пронес пистолет в аэропорт США и выстрелил себе в руку
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Турист пронес оружие в аэропорт Атланты (США) и выстрелил себе в руку. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 21 декабря в воздушной гавани Хартсфилд-Джексон. 59-летний Дуглас Смит зашел в здание аэропорта с оружием и поднялся по эскалатору на этаж с выдачей багажа.

Сообщается, что там он выстрелил себе в руку, после чего упал на пол. Находившемуся поблизости человеку удалось быстро забрать у него пистолет. Когда правоохранители прибыли на место, мужчина был в сознании. Его госпитализировали, уже вечером того дня он находился в стабильном состоянии.

Уточняется, что мужчина раньше был судим. Ему предъявлено обвинение в хранении огнестрельного оружия, совершении тяжкого преступления и безрассудном поведении. Как только он выйдет из больницы, его заключат под стражу.

Ранее у мужчины, который летел с невестой на свадьбу в Италии, нашли пистолет в багаже — пара рисковала не попасть на свое же торжество. Пользователи в сети раскритиковали туриста за безответственность.

