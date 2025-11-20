Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:51, 20 ноября 2025Путешествия

Мужчина почти сорвал свою свадьбу из-за пистолета в багаже и вызвал ярость в сети

People: Мужчина рисковал не попасть на свою свадьбу из-за пистолета в багаже
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: @meagansbarbee

Мужчина почти сорвал свою свадьбу в Италии из-за пистолета в ручной клади и вызвал ярость в сети. Видео с рассказом об инциденте опубликовала его невеста в TikTok, на него обратило внимание издание People.

Девушка по имени Меган в видео поделилась, что она и ее жених Айзек должны были лететь в Италию на торжество из американского штата Теннесси. Девушка первой прошла досмотр багажа и ждала свою сумку возле конвейера. Через несколько мгновений сотрудники аэропорта вернули рюкзак Айзека на повторный досмотр. Внутри обнаружили пистолет, из-за которого мужчина рисковал не попасть на собственную свадьбу.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Его отвели в комнату для допроса, беседа продолжалась больше часа. Несмотря на то, что пара планировала прибыть в Италию заблаговременно, ситуация все же доставила им определенные переживания. «Я знала, что у нас есть целых два дня, чтобы все уладить и добраться туда в любом случае. Это было своего рода облегчением, но я все же запаниковала, потому что люблю, чтобы все шло по плану», — рассказала Меган в видео. В итоге ее жениха допустили на рейс за две минуты до вылета.

Ролик Меган стал популярным в сети. Поведение Айзека изумило некоторых пользователей — многие из них критиковали его за безответственность.

Ранее в аэропорту американского города Портленда пассажир пронес в самолет нож для разделки мяса и сорвал рейс. Инцидент произошел на борту авиакомпании Delta Air Lines.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Битву дронов в небе над Красноармейском сняли на видео от первого лица

    Футболист «Спартака» рассказал о реакции команды на увольнение Станковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости