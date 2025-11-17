Путешествия
19:25, 17 ноября 2025Путешествия

Пассажир пронес в самолет нож для разделки мяса и сорвал рейс

Пассажир самолета Delta Air Lines пронес в ручной клади мясной нож и сорвал рейс
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: SounderBruce / Wikimedia

В аэропорту американского города Портленда пассажир пронес в самолет нож для разделки мяса и сорвал рейс. Об этом сообщает местный телеканал KPTV.

Инцидент произошел на борту авиакомпании Delta Air Lines 13 ноября. Сотрудники авиаперевозчика сообщили об обнаружении опасного предмета в салоне самолета работникам воздушной гавани. Те, осуществив необходимые проверки, подтвердили, что мужчина пронес мясной нож в ручной клади через пункт контроля в аэропорту.

Тогда всех пассажиров самолета попросили покинуть самолет и пройти проверку повторно. Сообщается, что рейс был задержан, но никто не был арестован. Полиция в настоящее время продолжает расследование инцидента.

Ранее женщина попыталась пронести в самолет 82 фейерверка и изумила сотрудников аэропорта. Также с собой у нее имелись несколько копий огнестрельного оружия, три ножа и перцовый баллончик.

    Все новости