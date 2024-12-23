Женщина попыталась пронести в самолет 82 фейерверка и изумила сотрудников аэропорта

Пассажирка попыталась пронести 82 фейерверка в самолет в Лос-Анджелесе

Пассажирка неназванной авиакомпании попыталась пронести в самолет «крайне тревожное» число запрещенных предметов и попалась. Об этом пишет People.

15 декабря сотрудники управления транспортной безопасности (TSA) аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили на рентгене множество подозрительных вещей в ручной клади одной из путешественниц. Когда сумку открыли в присутствии женщины, работники воздушной гавани были изумлены.

Уточняется, что пассажирка захотела взять с собой на борт 82 фейерверка, несколько копий огнестрельного оружия, три ножа и перцовый баллончик. Служба безопасности аэропорта связалась с полицией, которая изъяла подозрительный груз и допросила женщину. Информация о ее личности и мотивах не раскрывается.

В начале ноября россиянин случайно пронес на борт самолета электродетонатор и улетел с ним из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. На допросе он признался, что забыл запрещенное к провозу устройство в рюкзаке и взял его с собой не умышленно.

