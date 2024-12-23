Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:16, 23 декабря 2024Путешествия

Женщина попыталась пронести в самолет 82 фейерверка и изумила сотрудников аэропорта

Пассажирка попыталась пронести 82 фейерверка в самолет в Лос-Анджелесе
Алина Черненко

Фото: Transportation Security Administration

Пассажирка неназванной авиакомпании попыталась пронести в самолет «крайне тревожное» число запрещенных предметов и попалась. Об этом пишет People.

15 декабря сотрудники управления транспортной безопасности (TSA) аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили на рентгене множество подозрительных вещей в ручной клади одной из путешественниц. Когда сумку открыли в присутствии женщины, работники воздушной гавани были изумлены.

Материалы по теме:
«Самолет — лакомый объект для терроризма» Как живет человек, который делает все, чтобы люди не пронесли в самолет бомбу
«Самолет — лакомый объект для терроризма»Как живет человек, который делает все, чтобы люди не пронесли в самолет бомбу
25 июля 2023
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

Уточняется, что пассажирка захотела взять с собой на борт 82 фейерверка, несколько копий огнестрельного оружия, три ножа и перцовый баллончик. Служба безопасности аэропорта связалась с полицией, которая изъяла подозрительный груз и допросила женщину. Информация о ее личности и мотивах не раскрывается.

В начале ноября россиянин случайно пронес на борт самолета электродетонатор и улетел с ним из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. На допросе он признался, что забыл запрещенное к провозу устройство в рюкзаке и взял его с собой не умышленно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили блокировку WhatsApp вслед за YouTube. Когда это может произойти?

      Самолеты дальней авиации ВКС получат новые двигатели

      Владелец «Главпродукта» раскритиковал передачу его активов Росимуществу

      Украинцев предупредили о пуске «Орешника»

      Стали известны подробности фильма о группе «Король и Шут»

      Устроившую подрыв банкомата в российском городе пенсионерку отправили в СИЗО

      Палеонтолог рассказал об уникальности находки 50-тысячелетней туши мамонтенка в Якутии

      Врач назвал способ вычислить пристрастие ребенка к вейпам

      Президент Грузии объявила о начале подготовки к новым выборам

      В РПЦ порассуждали о сексуальной революции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше