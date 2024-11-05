Россиянин забыл в рюкзаке детонатор и полетел с ним в самолете

Россиянин пронес на борт самолета детонатор и улетел из Минвод в Санкт-Петербург

Россиянин пронес на борт самолета электродетонатор и улетел с ним из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, предмет, внешне похожий на взрыватель, обнаружили в ручной клади пассажира на пункте досмотра в аэропорту Пулково. Прибывшие на место оперативные службы установили, что это электродетонатор. Владельца рюкзака задержали и допросили.

Оказалось, что 39-летний житель Челябинской области возвращался домой со службы из Минвод транзитом через Северную столицу. Мужчина признался, что он забыл запрещенное к провозу в самолетах устройство в рюкзаке и взял его с собой не умышленно. Полицейские изъяли взрывоопасный предмет и начали проверку.

В апреле турист из США случайно провез патроны на острова Теркс и Кайкос и оказался под угрозой 12 лет тюрьмы. Мужчина, который увлекается охотой, забыл разобрать сумку перед полетом и выложить запрещенные предметы.

