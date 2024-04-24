Охотник забыл разобрать сумку перед полетом и оказался под угрозой 12 лет тюрьмы

Туристы провезли патроны на Теркс и Кайкос и оказались под угрозой 12 лет тюрьмы

Туристы из США случайно провезли патроны на острова Теркс и Кайкос и оказались под угрозой 12 лет тюрьмы. Подробностями истории поделилось издание NBC Boston.

По данным источника, супруги Райан и Валери Уотсон из Оклахомы отправились на острова 7 апреля, чтобы отпраздновать 40-летие Райана и двух друзей. Когда они прошли контроль безопасности на обратном рейсе, в их ручной клади нашли патроны.

Оказалось, что Уотсон, который увлекается охотой, забыл разобрать сумку перед полетом и выложить запрещенные к провозу предметы. Семейную пару допросили, обвинили в хранении боеприпасов и взяли под стражу. Как уточняет издание, в 2022 году на Теркс и Кайкос приняли поправку, ужесточающую наказание за это нарушение.

«Когда я услышала это, я сразу же испугалась и подумала: мы не можем оба сидеть в тюрьме 12 лет. У нас дома дети. И это такая невинная ошибка, мы даже не подозревали, что это [патроны] было там [в ручной клади]», — призналась Валери журналистам.

После последнего слушания Райана отправили в тюрьму, где он будет ждать решения об освобождении под залог. Обвинения с Валери были сняты, и она вернулась в Оклахому.

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