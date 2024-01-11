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15:10, 11 января 2024Путешествия

Иностранца задержали при въезде в Россию из-за странно сидевшей куртки

ФТС: в Бурятии задержали туриста из Монголии с 22 смартфонами под одеждой

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Турист из Монголии попытался провезти в Россию два десятка смартфонов под одеждой и попался. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Иностранец с контрабандой прибыл на автомобиле в пункт пропуска Кяхта, при въезде в страну его задержали бурятские таможенники. Уточняется, что внимание правоохранителей привлекла странно сидевшая на мужчине куртка.

Во время досмотра у нарушителя нашли 22 подержанных смартфона Apple и Samsung. Часть гаджетов он спрятал под национальным монгольским поясом — бусом, а оставшиеся положил в карманы верхней одежды.

«На вопросы таможенников мужчина заявил, что не имеет при себе товаров для декларирования», — уточнили в ФТС. На таможне оценили общую стоимость контрабанды в 850 тысяч рублей, партию признали коммерческой и конфисковали.

Ранее бывших сотрудников российской таможни осудили за контрабанду 430 килограммов черной икры на 16 миллионов рублей. По данным следствия, они помогли 27-летнему жителю Забайкалья незаконно привезти груз из Китая.

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      Мария Борисова
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