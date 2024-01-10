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11:54, 10 января 2024Силовые структуры

Россиянина и экс-сотрудников таможни осудили за контрабанду 430 килограммов икры

В Забайкалье осудили жителя и экс-таможенников за контрабанду 430 кг черной икры

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Забайкальский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих бывших сотрудников таможни и их подельника за организацию незаконного ввоза черной икры из Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

За контрабанду стратегически важных ресурсов судья назначил местному жителю 3 года 2 месяца лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 100 тысяч рублей, а экс-таможенникам — 4 и 4,5 года колонии общего режима за соучастие с лишением званий лейтенант и капитан таможенной службы.

По данным ведомства, 27-летний житель Забайкалья пытался незаконно ввезти на территорию России икру рыб осетровых пород с помощью бывших сотрудников таможни. Его задержали на государственной границе. В момент задержания в грузовом автомобиле мужчины находилось 430 килограммов черной икры на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Ранее сотрудники ФСБ и таможни изъяли контейнер с тонной кокаина в Большом порту Петербурга.

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      Олеся Мицкевич
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