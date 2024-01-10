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10:56, 10 января 2024Силовые структуры

В порт Петербурга прибыла тонна кокаина из Никарагуа на 11 миллиардов рублей

ФТС и ФСБ изъяли тонну кокаина на 11 миллиардов рублей в порту Петербурга

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Большом порту Петербурга сотрудники таможни и ФСБ изъяли контейнер с тонной кокаина стоимостью 11 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Контрабанда прибыла из Никарагуа. Наркотик, расфасованный в 1000 брикетов, был спрятан в верхней части грузового модуля.

Эксперты уставили, что белый спрессованный порошок является кокаином.

Северо-Западная оперативная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

22 декабря 2023 года сообщалось об обнаружении таможней в Петербурге двух партий кокаина общим весом более 100 килограммов. Наркотик в 100 идентичных брикетах находился в контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии.

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      Любовь Ширижик
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