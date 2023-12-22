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12:47, 22 декабря 2023Силовые структуры

В Санкт-Петербурге в бананах из Бельгии нашли более 100 килограммов кокаина

В Санкт-Петербурге задержали 100 кг кокаина в бананах из Бельгии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге таможенники предотвратили два факта контрабанды кокаина общим весом более 100 килограммов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен нашли 100 идентичных брикетов в полимерной пленке коричневого цвета в контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии. Брикеты с запрещенными веществами были спрятаны в технологических полостях рефрижераторной установки.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по статье 229.1 («Контрабанда наркотиков») УК РФ. Их передали в следственные подразделения МВД России на транспорте.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина. Партия предназначалась для отправки в Европу.

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