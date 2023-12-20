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09:53, 20 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ нашла в Москве 673 килограмма кокаина

ФСБ: в Москве изъята партия латиноамериканского кокаина весом 673 кг

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве сотрудники ФСБ изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

Партия предназначалась для отправки в Европу. Ее стоимость на черном рынке оценивается на сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.

Участников наркогруппировки взяли после попытки сбыть оптовую партию кокаина. Наркотик был расфасован в коробки, которые находились в автомобиле Hyundai. Один из задержанных заявил, что им предложили заработать на перевозке коробок.

11 мая на российской границе в Смоленской области ФСБ изъяла почти 500 килограммов кокаина, которые вез иностранец. Партия латиноамериканского кокаина следовала в Польшу. Его нашли в ходе досмотра фуры с государственным регистрационным знаком Турции. Наркотик был расфасован в 116 упаковок и спрятан в тайнике. Еще 373 упаковки были найдены во втором грузовике.

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      Любовь Ширижик
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