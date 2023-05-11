ФСБ задержала полтонны кокаина в Смоленской области

ФСБ изъяла 500 кг кокаина на российской границе в Смоленской области, задержан иностранец

Сотрудники ФСБ изъяли почти 500 килограммов кокаина на российской границе в Смоленской области. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Задержан иностранец за организацию перевозки наркотиков. Против него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконный оборот наркотиков») и 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотиков»), он арестован.

Партия латиноамериканского кокаина следовала в Польшу. Его нашли в ходе досмотра фуры с государственным регистрационным знаком Турции. Наркотик был расфасован в 116 упаковок и спрятан в тайнике. Еще 373 упаковки были найдены во втором грузовике.

Общий весь изъятого кокаина составил 492 килограмма.

10 апреля сообщалось, что в Московской области сотрудники ФСБ обнаружили 699 килограммов кокаина, готовившиеся к отправке в Европу. Изъятая у членов международного наркокартеля партия наркотиков оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Кокаин прибыл в Россию из стран Латинской Америки. Он хранился на подмосковном складе, арендованном на подставное лицо.