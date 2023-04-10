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09:52, 10 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ изъяла в Подмосковье переправляемые в Европу 669 килограммов кокаина

ФСБ: в Подмосковье у наркокартеля изъято 669 кг кокаина на 2,5 млрд руб для отправки в ЕС

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Московской области сотрудники ФСБ обнаружили 669 килограммов кокаина, готовившиеся к отправке в Европу. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Изъятая у членов международного наркокартеля партия наркотиков оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Кокаин прибыл в Россию из стран Латинской Америки. Он хранился на подмосковном складе, которое было арендовано на подставное лицо.

Участники наркокартеля планировали сбыть часть запрещенного вещества в России, а остальное переправить на продажу в европейские страны. По оценке ФСБ, прибыль от сбыта могла быть в шесть миллиардов рублей.

Задержаны трое иностранных граждан, причастных к контрабанде кокаина. Двое из них являются приезжими из Колумбии, а третий их сообщник из Евросоюза. Они прибыли в Россию для участия в многоэтапной наркооперации. В отношении них возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.

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Любовь Ширижик
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