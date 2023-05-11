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В России активизировались зарубежные кокаиновые наркокартели
ФСБ заявила об активизации зарубежных кокаиновых наркокартелей в России
Начало событий в новости ФСБ задержала полтонны кокаина в Смоленской области
В России активизировались зарубежные кокаиновые наркокартели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
По данным спецслужбы, активизировались европейские и латиноамериканские ОПГ. Они сбывают кокаин на территории России и используют страну для транзита запрещенных веществ в Европу.
Так сотрудники ФСБ изъяли почти 500 килограммов кокаина на российской границе в Смоленской области.
До этого в пунктах пропуска через границу России изъяли еще три партии наркотиков. Масса одной из них составила 2,3 тонны и была привезена в марте 2022 года вместе с бананами из Эквадора. А в декабре среди груза с замороженным мясом обнаружили еще почти 600 килограммов кокаина. Его привезли в Петербург из Парагвая.