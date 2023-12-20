Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:49, 20 декабря 2023Силовые структуры

Задержанные ФСБ с 673 килограммами кокаина попали на видео

ФСБ показала видео с изъятой в Москве партией кокаина весом 673 кг
Начало событий в новости ФСБ нашла в Москве 673 килограмма кокаина

ФСБ показала оперативное видео с задержанными перевозчиками партии латиноамериканского кокаина в Москве. Запись публикует Baza.

На кадрах видны подозреваемые на фоне автомобиля, откуда силовики вытаскивают коробки. В одной из них белый порошок. Задержанный говорит, что им предложили заработать на перевозке коробок.

Ранее 20 декабря ФСБ сообщила об обнаружении партии кокаина весом 673 килограмма, которая переправлялась контрабандой в Европу. Ее стоимость на черном рынке оценивается на сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.

Участников наркогруппировки взяли после попытки сбыть оптовую партию кокаина. Наркотик был расфасован в коробки, которые находились в автомобиле Hyundai.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать замороженные активы России

      Деды Морозы спустятся с крыш и поздравят пациентов детских больниц Москвы

      Захарова высказалась о «забывшем» русский язык Зеленском

      Аэропорт Волгограда экстренно закрывали для полетов. Что об этом известно?

      Названы худшие игры 2023 года

      В российском регионе нашли изнасилованную девушку с выколотыми глазами

      Раскрыты подробности состояния режиссера Митты

      Крупнейший производитель шин продал завод в России

      В России вынесли приговор украинцу за участие в «Айдаре»

      В Госдуме ответили на слова Зеленского о переговорах с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости