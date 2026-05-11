06:06, 11 мая 2026

Европе предрекли страшный кризис из-за блокировки Ормузского пролива

Юлия Мискевич
Фото: Nicolas Economou / Reuters

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива привели к резкому скачку цен на углеводороды. Как сообщают «Известия» со ссылкой на Европейский центральный банк, средняя инфляция в Евросоюзе по итогам 2026 года может достичь 2,6 процента — в первую очередь из-за удорожания нефти и газа.

Регулятор предупреждает: «Неограниченные и всеобъемлющие субсидии лишь ускорят проникновение энергетической инфляции в другие секторы экономики». При этом финансовых резервов для масштабной программы поддержки сейчас значительно меньше, чем в 2022 году.

Расходы ЕС на закупку ископаемого топлива уже выросли на 14 миллиардов евро. Цены на газ подскочили на 70 процентов, на нефть — на 60 процентов. Экономисты считают, что Евросоюз может позволить себе только точечные краткосрочные меры. Если тенденция сохранится, государственный долг ЕС (уже превысивший 82 процента ВВП и составивший 15,3 триллиона евро) продолжит расти, а инфляция — ускоряться.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не смогут разблокировать Ормузский пролив военным путем, поскольку в нынешних условиях это невозможно.

