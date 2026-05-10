07:02, 11 мая 2026Спорт

Сменившая гражданство теннисистка Касаткина высказалась о хейте в свой адрес

Касаткина: Есть места, где хейта много, стараюсь туда не заходить
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / Reuters

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая гражданство с российского на австралийское, высказалась о хейте в свой адрес. Интервью с ней доступно на канале BB Tennis в YouTube.

Спортсменка отметила, что лично до нее долетает больше позитива. «Я уверена, что есть такие сайты, места, где этого очень-очень много. Но я стараюсь туда не заходить. Я нахавалась этого хейта, мне этого достаточно», — заявила Касаткина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Касаткину за получение австралийского гражданства. Депутат сравнил слова Касаткиной о счастье и свободе с заявлениями проституток в борделях.

29 марта прошлого года Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.

