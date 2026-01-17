В Госдуме сравнили получившую австралийское гражданство Касаткину с проституткой

Депутат Милонов сравнил теннисистку Касаткину с проституткой

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал бывшую российскую теннисистку Дарью Касаткину за получение австралийского гражданства. Его слова приводит Sport24.

Депутат сравнил слова Касаткиной о счастье и свободе с заявлениями проституток в борделях, которые якобы утверждают, что довольны своей жизнью. «Ее свобода — падение с высокого этажа. Пусть со своими кенгуру там живет», — посчитал он.

Ранее 17 января Касаткина похвасталась официальным получением австралийского гражданства в своих соцсетях. Спортсменка опубликовала фото на фоне флага Австралии с сертификатом гражданства в руках. «Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала Касаткина.

29 марта прошлого года Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.