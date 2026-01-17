Дарья Касаткина похвасталась официальным получением австралийского гражданства

Выступавшая за Россию теннисистка Дарья Касаткина на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) похвасталась официальным получением австралийского гражданства.

Спортсменка опубликовала фото на фоне влага Австралии с сертификатом гражданства в руках. «Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — написала Касаткина.

29 декабря Касаткина поделилась ожиданиями от выступления на Australian Open-2026. «Я очень горжусь тем, что представляю страну, которая так легко меня приняла», — заявила теннисистка.

29 марта прошлого года Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.