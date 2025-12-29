Сменившая гражданство Касаткина заявила о чести представлять Австралию

Сменившая гражданство Дарья Касаткина заявила о гордости представлять Австралию

Австралийская теннисистка Дарья Касаткина, ранее выступавшая за Россию, поделилась ожиданиями от выступления на Australian Open-2026. Об этом сообщается на сайте турнира.

«Наконец-то я могу сказать, что это новое начало, и я полностью готова к игре. Я очень горжусь тем, что представляю страну, которая так легко меня приняла», — заявила Касаткина. По словам теннисистки, ей не терпится вернуться на корт.

В начале октября Касаткина заявила о досрочном завершении сезона. Причиной спортсменка назвала выгорание.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.