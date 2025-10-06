Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

Сменившая гражданство Дарья Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

Австралийская теннисистка Дарья Касаткина, ранее выступавшая за Россию, в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявила о досрочном завершении сезона.

Причиной спортсменка назвала выгорание. «Мне нужен перерыв. Перерыв от монотонной ежедневной рутины жизни на туре — чемоданы, результаты, давление, одни и те же лица (простите, девчонки)», — заявила Касаткина.

Она также отметила эмоциональный и ментальный стресс от смены гражданства и невозможности видеться с родителями. «Всего слишком много для одного человека, особенно когда ты соревнуешься с лучшими спортсменками мира», — добавила Касаткина.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.