11:28, 6 октября 2025Спорт

Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

Сменившая гражданство Дарья Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters

Австралийская теннисистка Дарья Касаткина, ранее выступавшая за Россию, в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявила о досрочном завершении сезона.

Причиной спортсменка назвала выгорание. «Мне нужен перерыв. Перерыв от монотонной ежедневной рутины жизни на туре — чемоданы, результаты, давление, одни и те же лица (простите, девчонки)», — заявила Касаткина.

Она также отметила эмоциональный и ментальный стресс от смены гражданства и невозможности видеться с родителями. «Всего слишком много для одного человека, особенно когда ты соревнуешься с лучшими спортсменками мира», — добавила Касаткина.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство с российского на австралийское. Она также заявила о невозможности жить свободно в России.

