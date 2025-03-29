Теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское

Российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка поделилась, что ее заявление на постоянное место жительства было одобрено правительством Австралии.

«Австралия — место, которое я люблю и где по-настоящему чувствую себя как дома», — подчеркнула она.

Теннисистка отметила, что любит бывать в Мельбурне и хочет как можно скорее обустроить в стране свой дом.

«Я всегда буду гордиться своими корнями, но с нетерпением жду начала выступлений под флагом Австралии», — заключила она.

В январе Касаткина вылетела с Australian Open-2025. Первая ракетка России, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в нынешнем сезоне показала лучший результат на Australian Open в карьере. В 1/4 финала турнира пробилась только одна россиянка — Анастасия Павлюченкова.