Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Челси
Сегодня
23:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия — Премьер-лига|22-й тур
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Мальорка
Испания — Примера|20-й тур
Колорадо Эвеланш
Сегодня
23:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Арина Соболенко
Завтра
11:00 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Australian Open (ж)
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
06:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
13:09, 20 января 2025Спорт

Первая ракетка Росcии вылетела с Australian Open

Первая ракетка Росcии Касаткина проиграла Наварро и вылетела с Australian Open
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина вылетела с Australian Open-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертом круге спортсменка встречалась с американкой Эммой Наварро. Игра продлилась три сета и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 7:5 в пользу представительницы США. Спортсменки провели на корте 2 часа и 41 минуту.

Первая ракетка России Касаткина, занимающая десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в нынешнем сезоне показала лучший результат на Australian Open в карьере. В 1/4 финала турнира пробилась только одна россиянка — Анастасия Павлюченкова.

Наварро в четвертьфинале сыграет с польской теннисисткой Игой Свентек. Встреча пройдет в ночь на вторник, 21 января.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае казнили влетевшего в толпу людей водителя. Он убил 35 человек из-за развода с женой

      В Европе назвали началом третьей мировой войны одно решение Байдена по Украине

      Кристен Стюарт сменила имидж

      Миллиардеры в 2024 году стали богатеть значительно быстрее

      Подозреваемого в расправе над найденной в машине актера Куценко женщиной задержали

      Врач назвала четыре веские причины пить воду по утрам

      Наследие Байдена назвали полным провалом

      Хинштейн возмутился заграничным отпуском курской чиновницы

      В Госдуме пословицей отреагировали на избиение контрактников перед отправкой на СВО в Туве

      В России начали готовить банкротства угольных компаний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше