Первая ракетка Росcии вылетела с Australian Open

Первая ракетка Росcии Касаткина проиграла Наварро и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина вылетела с Australian Open-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертом круге спортсменка встречалась с американкой Эммой Наварро. Игра продлилась три сета и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 7:5 в пользу представительницы США. Спортсменки провели на корте 2 часа и 41 минуту.

Первая ракетка России Касаткина, занимающая десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в нынешнем сезоне показала лучший результат на Australian Open в карьере. В 1/4 финала турнира пробилась только одна россиянка — Анастасия Павлюченкова.

Наварро в четвертьфинале сыграет с польской теннисисткой Игой Свентек. Встреча пройдет в ночь на вторник, 21 января.