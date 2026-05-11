Российских студентов предупредили об изменении при поступлении в вузы

Омельчук: Минобрнауки объявило о «дне тишины» при поступлении в вузы

Минобрнауки объявило о введении так называемого «дня тишины», необходимого для предсказуемости при поступлении в вузы. Об этом рассказал заместитель главы министерства Андрей Омельчук, его слова приводит РИА Новости.

«Чтобы сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, в этом году мы впервые установили так называемый день тишины», — предупредил Омельчук.

По его словам, в указанный день абитуриенты не смогут совершать действия с согласиями на зачисления и заявлениями. Отмечается, что нововведение позволит завершить процесс зачисления в упрощенном порядке.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования в России. Фальков обратил внимание на происходящие в мире технологические перемены. По его мнению, в таких условиях система образования тоже должна меняться.