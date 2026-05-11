Одна европейская страна профинансировала часть Starlink для Украины

The Telegraph: Великобритания профинансировала часть Starlink для Украины

Министерство обороны Великобритании с 2022 года направило 22,6 миллиона долларов на закупку терминалов и услуг спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные ведомства.

Часть оборудования была передана Украине для обеспечения связи на линии фронта. Всего, как отмечается в статье, Киев получил более 50 тысяч терминалов Starlink. Они используются для поддержания интернет-связи, координации подразделений и управления беспилотниками. Поставки финансировались как напрямую SpaceX, так и западными союзниками, включая Польшу и Великобританию.

Другая часть оборудования предназначена для связи британских военнослужащих и моряков в удаленных районах. При этом в британском Минобороны подчеркнули, что технология Starlink «не используется для военных операций» британской армии и в основном служит для связи военнослужащих с семьями в районах без стабильного доступа к интернету.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) группировки войск «Север» в апреле уничтожили более 120 станций Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.