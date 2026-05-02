Названо число уничтоженных в апреле станций Starlink ВСУ

ТАСС: БПЛА «Севера» уничтожили более 120 станций Starlink ВСУ в апреле

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) группировки войск «Север» в апреле уничтожили более 120 станций Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Такое число назвал начальник отделения планирования и противодействия Войск беспилотных систем (БПС) группировки войск «Север» с позывным Карта в беседе с ТАСС.

«Подразделения разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали в апреле более 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области. Спутниковая система использовалась противником в обеспечении подразделений интернет-соединением и связи с пунктами управления», — рассказал военнослужащий.

По его словам, станции находились как на линии боевого столкновения, так и в тылу. Уничтожение целей позволило нарушить взаимодействие между подразделениями ВСУ.

Ранее Карта сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 100 складов Вооруженных сил Украины.