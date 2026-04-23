Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 23 апреля 2026Бывший СССР

ВС России уничтожили более 100 складов ВСУ в Харьковской области с начала апреля
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 100 складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник отделения планирования и противодействия Войск беспилотных систем (БПС) группировки войск «Север» с позывным Карта, передает РИА Новости.

«В ходе боевой работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, маршруты снабжения на данном участке фронта контролирует российская воздушная разведка. Для уничтожения целей применялись осколочно-фугасные и зажигательные боеприпасы.

22 апреля Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Харьковской области. Они находились в Харькове, Золочеве, Чугуеве и Богодухове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атакуют Самарскую область вторую ночь подряд. Беспилотник врезался в жилую многоэтажку. Что известно о последствиях?

    Блогерша сняла штаны на улице в Москве ради неожиданной цели

    Часто путешествующая россиянка назвала опасные для русского туриста страны

    ВС России уничтожили более 100 складов ВСУ в Харьковской области

    Пленный офицер ВСУ раскритиковал качество подготовки инструкторами страны НАТО

    В штате США захотели запретить соцсети для подростков

    Россиянам назвали самые выгодные виды вкладов

    Из Мариупольского музея похитили ценные доспехи

    Россиянка пришла в МФЦ и узнала о собственной «смерти»

    В Кремле подтвердили остановку поставок нефти в Германию по «Дружбе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok