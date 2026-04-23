ВС России уничтожили более 100 складов ВСУ в Харьковской области с начала апреля

Российские военные с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 100 складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник отделения планирования и противодействия Войск беспилотных систем (БПС) группировки войск «Север» с позывным Карта, передает РИА Новости.

«В ходе боевой работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, маршруты снабжения на данном участке фронта контролирует российская воздушная разведка. Для уничтожения целей применялись осколочно-фугасные и зажигательные боеприпасы.

22 апреля Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Харьковской области. Они находились в Харькове, Золочеве, Чугуеве и Богодухове.