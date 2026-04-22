ВС России нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Харьковской области

ВС России ударили по объектам ВСУ в Харькове и Богодухове

Российские войска в ходе массированной ночной атаки нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, Золочеве, Чугуеве и Богодухове. О целях атаки в Харьковской области со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Сильные взрывы по всей области. В самом Харькове тоже прилеты. В Богодухове самые серьезные прилеты и сильные разрушения», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в Богодухове на фоне атаки началась хаотическая эвакуация местного населения.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, воюющие в рядах ВСУ, устроили бунт в Харьковской области. Группа численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное.