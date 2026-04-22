РИА Новости: Наемники ВСУ подняли мятеж после неудачной контратаки у Песчаного

Группа иностранных наемников численностью до 300 человек, сражающаяся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Согласно информации собеседника агентства, на данном участке оборона ВСУ обескровлена, личный состав истощен до предела. Это, в свою очередь, и привело к мятежу среди иностранных наемников.

Представитель силовых структур отметил, что конфликты между наемниками и командованием ВСУ на фронте не являются чем-то новым, однако этот случай необычен — «союзники» Украины «вышли из-под контроля» и стали угрожать оружием. «Наемники угрожают украинским офицерам и солдатам развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отхода», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня Vampire по лагерю собственных наемников в Харьковской области. В результате не выжили несколько сражавшихся на стороне Киева бразильцев.