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10:56, 4 июня 2026Ценности

Врачи впервые удалили увеличенные в постсоветское время ягодицы россиянки из-за проблемы

Врачи впервые удалили увеличенные в 1993 году ягодицы россиянки из-за миграции геля
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

Врачи впервые удалили россиянке (имя и фамилия не раскрываются) увеличенные во времена СССР ягодицы из-за проблемы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

66-летняя женщина решилась на коррекцию тела в 1993 году, однако спустя 30 лет ягодицы стали бесформенными и приносили ей дискомфорт.

Так, при сидении обладательница бразильских ягодиц стала испытывать боль из-за мигрировавшего в поясницу геля. Вследствие этого материал растекался по стулу, сформировавшись в бугры под кожей. В результате пациентка была вынуждена перенести три операции, чтобы убрать неудачные последствия.

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Известно, что в постсоветское время ягодицы увеличивали с помощью уколов с полиакриламидным гелем, который сейчас в некоторых странах запрещен. Из-за непредсказуемых последствий специалисты называли материал «миной замедленного действия». При этом восстанавливаться советовали с помощью отказа от сидения в течение недели и массажей.

В июле 2025 года был назван мерзкий побочный эффект увеличения ягодиц. Пластический хирург Эрик Андерсон объяснил, что в редких случаях последствием процедуры является неприятный запах.

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