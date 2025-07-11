Назван мерзкий побочный эффект увеличения ягодиц

Хирург Андерсон назвал неприятный запах побочным эффектом подтяжки ягодиц

Пластический хирург Эрик Андерсон назвал мерзкий побочный эффект бразильской подтяжки ягодиц (BBL). Об этом он высказался в интервью Daily Mail.

Врач из Чикаго объяснил, что в редких случаях последствием процедуры увеличения ягодиц является неприятный запах. Особенно часто пациенты ощущают кислый запах после обильного потоотделения или длительного сидения. По словам Андерсона, чаще всего появление запаха связано с некрозом тканей — одним из осложнений BBL.

«Если пациенту ввели слишком много жира в ягодицы, возникает некроз жировой ткани, который может не только вызвать неприятный запах, но и привести к инфекциям, госпитализации и даже сепсису», — пояснил медик и добавил, что запах может появляться и из-за несоблюдения правил гигиены во время восстановления после операции, добавляет доктор.

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