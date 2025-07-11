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09:42, 11 июля 2025Ценности

Назван мерзкий побочный эффект увеличения ягодиц

Хирург Андерсон назвал неприятный запах побочным эффектом подтяжки ягодиц
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Пластический хирург Эрик Андерсон назвал мерзкий побочный эффект бразильской подтяжки ягодиц (BBL). Об этом он высказался в интервью Daily Mail.

Врач из Чикаго объяснил, что в редких случаях последствием процедуры увеличения ягодиц является неприятный запах. Особенно часто пациенты ощущают кислый запах после обильного потоотделения или длительного сидения. По словам Андерсона, чаще всего появление запаха связано с некрозом тканей — одним из осложнений BBL.

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«Если пациенту ввели слишком много жира в ягодицы, возникает некроз жировой ткани, который может не только вызвать неприятный запах, но и привести к инфекциям, госпитализации и даже сепсису», — пояснил медик и добавил, что запах может появляться и из-за несоблюдения правил гигиены во время восстановления после операции, добавляет доктор.

Ранее телезвезда Кайли Дженнер случайно показала папарацци шрам после пластики.

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