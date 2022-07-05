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Защита обжаловала арест умершего российского ученого по делу о госизмене

Адвокаты умершего ученого Колкера просят отменить его арест по делу о госизмене

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Новосибирский областной суд рассмотрит жалобу защиты подозреваемого в госизмене ученого Дмитрия Колкера, умершего под стражей. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении судебного департамента.

Адвокаты просят отменить постановление Советского районного суда Новосибирска, который 30 июня избрал физику меру пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба будет рассмотрена 11 июля.

3 июля стало известно о смерти Колкера, которого доставили в больницу из СИЗО «Лефортово». Его забрали из медучреждения сотрудники ФСБ несколькими днями ранее по подозрению в госизмене. По словам дочери ученого Алины Мироновой, там он проходил лечение четвертой стадии рака. На этой стадии заболевания пациентам оказывается в основном паллиативная помощь. Согласно постановлению правительства от 2011 года, злокачественные новообразования входят в список тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Колкера отправили в СИЗО, несмотря на то, что он питался через гастротомическую трубку.

Физик, работавший заведующим лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, подозревался в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ.

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Любовь Ширижик
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Защита обжаловала арест умершего российского ученого по делу о госизмене
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