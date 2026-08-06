Российский защитник НХЛ столкнулся со сложностями при строительстве жилья в США

Защитник НХЛ Задоров почти пять лет не мог достроить особняк во Флориде

Российский защитник НХЛ Никита Задоров почти пять лет не мог достроить особняк во Флориде из-за сложностей с согласованием. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Строительство велось на земельном участке площадью 1 340 квадратных метров в престижном районе Golden Beach. Хоккеист приобрел землю в сентябре 2021 года за 1,85 миллиона долларов, однако разрешение на строительство резиденции с бассейном смог получить только в феврале 2025-го. При этом в реестрах участок до сих пор значится незастроенным.

При покупке Задоров оформил ипотеку на 1,09 миллиона долларов под 2,75 процента годовых, заложив участок. В мае 2024 года он закрыл кредит и взял у банка 7,25 миллиона долларов на строительство. С момента приобретения земли спортсмен также заплатил более 208 тысяч долларов в качестве налогов. Однако в 2022 году он не внес вовремя один из платежей, из-за чего задолженность выставили на аукцион, где ее выкупил частный инвестор. Позже Задоров погасил долг с процентами и снял обременение.

Отмечается, что за прошедшее время участок хоккеиста подорожал. В 2025 году его стоимость составляла около 2,89 миллиона долларов.

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