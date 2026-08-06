Автомобиль влетел в толпу пешеходов в российском городе

В Омске автомобиль влетел в толпу пешеходов, восемь человек получили травмы

В Омске автомобиль влетел в толпу пешеходов, восемь человек получили травмы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

64-летний россиянин на «Ладе-Гранте» двигался по улице Масленникова, когда в районе пересечения с проспектом Карла Маркса не справился с управлением. Автомобилист вылетел на островок безопасности и сбил находившихся там горожан.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал сам водитель и еще семь человек. Всех их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

До этого стало известно, что 17 человек пострадали в аварии с автобусом в Москве. Тогда водитель общественного транспорта внезапно почувствовал себя плохо и потерял управление. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.