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12:51, 6 августа 2026 (обновлено: 13:06, 6 августа 2026)Авто

Автомобиль влетел в толпу пешеходов в российском городе

В Омске автомобиль влетел в толпу пешеходов, восемь человек получили травмы
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Омске автомобиль влетел в толпу пешеходов, восемь человек получили травмы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

64-летний россиянин на «Ладе-Гранте» двигался по улице Масленникова, когда в районе пересечения с проспектом Карла Маркса не справился с управлением. Автомобилист вылетел на островок безопасности и сбил находившихся там горожан.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал сам водитель и еще семь человек. Всех их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

До этого стало известно, что 17 человек пострадали в аварии с автобусом в Москве. Тогда водитель общественного транспорта внезапно почувствовал себя плохо и потерял управление. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

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