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12:50, 6 августа 2026 (обновлено: 13:03, 6 августа 2026)Россия

Раскрыты цели ударов российской авиации, беспилотников и ракет в зоне СВО за сутки

Минобороны России сообщило об ударах по топливно-энергетической инфраструктуре Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, а также логистическим центрам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

В ведомстве рассказали, что также успешно атакованы места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 155 районах.

Ранее в Минобороны отчитались о поражении 5 августа в акватории Черного моря двух сухогрузов военного назначения. Удары нанесены южнее и восточнее Одессы.

До этого ведомство сообщило о нанесении в ночь на 5 августа массированного комбинированного удара по важным стратегическим целям на Украине. По целям работали десятки ракет и беспилотники.

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