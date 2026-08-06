Российские военные поразили два морских судна в акватории Черного моря

Минобороны: ВС России поразили два морских судна в акватории Черного моря

Вечером 5 августа в акватории Черного моря были поражены два морских судна, которые осуществляли доставку военных грузов. Об этом заявили в Минобороны России.

«Вчера вечером ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку грузов военного назначения», — отметили в ведомстве.

Накануне в МО сообщили, что Вооруженные силы России атаковали украинские безэкипажные катера (БЭК) в Черном море. Удар по катерам был нанесен при помощи беспилотных летательных аппаратов модели «Герань». Украинские катера использовались ВСУ в качестве средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

До этого сообщалось, что ВС России нанесли удар по логистическим центрам в Киеве и по судам в районе Одессы.