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Директора ИТПМ СО РАН арестовали по делу о госизмене

Директора ИТПМ СО РАН Шиплюка арестовали по делу о госизмене
Александр Шиплюк

Александр Шиплюк. Фото: ИТПМ СО РАН

Директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя института Василия Фомина.

Шиплюка отправили в Москву в СИЗО «Лефортово».

Известно, что ранее в институте проходили оперативные мероприятия. Директор стал фигурантом дела, по которому проходит арестованный главный научный сотрудник организации Анатолий Маслов.

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Екатерина Власова
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