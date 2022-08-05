Директора ИТПМ СО РАН арестовали по делу о госизмене

Директора ИТПМ СО РАН Шиплюка арестовали по делу о госизмене

Директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя института Василия Фомина.

Шиплюка отправили в Москву в СИЗО «Лефортово».

Известно, что ранее в институте проходили оперативные мероприятия. Директор стал фигурантом дела, по которому проходит арестованный главный научный сотрудник организации Анатолий Маслов.