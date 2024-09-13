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01:49, 13 сентября 2024Россия

В России отказались поддержать законопроект об отмене ЕГЭ

Депутат Госдумы Нилов заявил, что правительство России не поддержало отмену ЕГЭ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что правительство России не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки», — отметил Нилов. По его словам, некоторые решения уже были приняты под воздействием жесткой критики в этом году, и могут быть приняты дополнительные к следующему контрольному циклу.

Депутат сообщил, что встретился с экспертами, давшими свои наработки на тему реформирования ЕГЭ, и готовит официальное обращение в профильные ведомства. Нилов планирует передать эти наработки Рособрнадзору.

Он отметил, что сейчас стоит вопрос о том, чтобы дети иностранных граждан в российских школах знали базовый русский язык и не понижали уровень образования детей.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесут законопроект о платном образовании для иностранных граждан. Авторы документа указали, что рост числа детей мигрантов в российских учебных учреждениях «заметно снижает уровень воспитательной работы и усвоения учебных программ российскими школьниками».

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      Марина Совина
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