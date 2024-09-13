В России предложили завершить «эпопею благотворительности» с образованием для иностранцев

Депутаты от ЛДПР внесут законопроект о платном образовании для иностранцев

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесут законопроект о платном образовании для иностранных граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 78 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Авторы инициативы предлагают установить для иностранцев право на получение образования в России на платной основе за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.

На данный момент иностранцы обладают равными с россиянами правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также обучения по некоторым программам профессиональной подготовки.

Депутаты подчеркнули, что рост числа детей мигрантов в российских детских садах и школах приводит к нехватке в них мест, и сейчас в в российских школах не хватает порядка 900 тысяч мест. Кроме того, это «заметно снижает уровень воспитательной работы и усвоения учебных программ российскими школьниками».

«Это усугубляется тем, что порой в классах иностранных школьников больше, чем российских. Предлагаем завершать эту "эпопею благотворительности"», — отмечается в документе.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал давать высшее образование только детям с «природным даром», а остальных обучать рабочим специальностям. Он отметил, что подрастающему поколению необходимо учиться, трудиться и добиваться своих целей, однако не каждому дано от природы стать новым Михаилом Ломоносовым.