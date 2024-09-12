В России призвали давать высшее образование только детям с «природным даром»

Богомаз: детям нужно давать рабочие специальности, если нет природного дара

Губернатор Брянской области в интервью ИА «Регнум» призвал давать высшее образование только детям с «природным даром», а остальных обучать рабочим специальностям.

По словам главы российского региона, подрастающему поколению необходимо учиться, трудиться и добиваться своих целей, однако не каждому дано от природы стать новым Михаилом Ломоносовым.

«Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — подчеркнул Богомаз.

Ранее глава Брянской области выразил мнение, что изменение политики в сфере высшего образования может помочь решить проблему мигрантов. Мигранты нужны. Только должен быть порядок», — пояснил он и добавил, что в противном случае все приведет к заморозке экономики. В качестве альтернативы губернатор предложил вдвое сократить набор в российские вузы или оставить в них только бюджетные места.