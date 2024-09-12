Глава региона России заявил о потребности в мигрантах и предложил альтернативу их завозу

Глава Брянской области Богомаз предложил сократить прием в вузы из-за мигрантов

Изменение политики в сфере высшего образования может помочь решить проблему мигрантов. Такое мнение высказал глава Брянской области Александр Богомаз в интервью главреду «Регнума» Марине Ахмедовой. Видеозапись беседы опубликовали в Telegram-канале издания.

Богомаз заявил о необходимости иностранной рабочей силы в возглавляемом им регионе. «Мигранты нужны. Только должен быть порядок», — пояснил он и добавил, что в противном случае все приведет к заморозке экономики.

В качестве альтернативной меры глава региона предложил вдвое сократить набор в российские вузы или оставить только в них только бюджетные места.

Ранее в России предложили провести ревизию всех выданных с 1992-го года паспортов. Порассуждавший об этом депутат Госдумы Михаил Делягин завил, что паспорта иностранцам до сих пор раздают «вертолетно-кишлачным методом».