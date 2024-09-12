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11:03, 12 сентября 2024Россия

В России призвали проверить владельцев розданных с 1992 года «кишлачным методом» паспортов

В Госдуме призвали проверить всех получивших с 1992 года паспорта РФ мигрантов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Госдуме призвали проверить всех мигрантов, получивших российские паспорта с 1992 года. Провести масштабную ревизию предложил депутат Михаил Делягин в эфире радиостанции «Говорит Москва». Фрагмент выступления политика опубликован в Telegram.

По словам депутата, сейчас в стране до сих пор иностранцам раздают паспорта «вертолетно-кишлачным методом».

Парламентарий заявил, что чем хуже мигрант знает русский язык, тем более высокие шансы получить российское гражданство он имеет. В этой связи нужно проверить все гражданства, которые были розданы с 1992-го года, считает он. «Интегрировался человек в обществе — хорошо, а если его дети и внуки по-русски не говорят, значит, он не интегрировался — домой», — заключил Делягин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить срок пребывания в браке с гражданином России, необходимый для получения гражданства мигрантами по упрощенной процедуре. Принимаемые в стране законы прежде всего должны защищать интересы россиян, напомнил спикер.

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      Алан Босиков
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