В Норвегии пожаловались в ФИФА на отмену удаления Балогуна

Норвежская футбольная федерация пожаловалась в ФИФА на отмену красной карточки Балогуну

В Норвегии пожаловались в Международную федерацию футбола (ФИФА) на отмену удаления форварда сборной США Фоларина Балогуна. Об этом сообщает The Times.

Норвежская футбольная федерация (NFF) пожаловалась на эпизод, который произошел в матче 1/16 финала ЧМ-2026 США — Босния и Герцеговина, в котором американцы выиграли со счетом 2:0. «Когда вы нарушаете правило таким образом, вы встаете на скользкую дорожку, которая ставит под угрозу всю игру», — заявила глава организации Лисе Клавенесс.

Из-за удаления Балогун должен был пропустить матч 1/8 финала ЧМ с Бельгией, но он сыграл в той встрече. Сборная США проиграла бельгийцам со счетом 1:4.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, как попросил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отменить удаление Балогуна. «Я вынужден был позвонить Джанни и дать ему совет. Я сказал: "Джанни, я советую допустить этого парня до игры". Нет, такого я не говорил — я сказал, что хотел бы подать жалобу», — добавил американский лидер.