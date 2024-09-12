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07:46, 12 сентября 2024Россия

В Госдуме захотели усложнить получение мигрантами российского гражданства

Володин: ГД хочет увеличить до 4 лет срок брака для получения гражданства России
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутаты Госдумы обсудят вопрос увеличения срока нахождения в браке для мигрантов, которые хотят получить гражданство России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года. Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви, а не фиктивный брак», — подчеркнул Володин, объясняя необходимость усложнения условий получения гражданства.

Парламентарий напомнил, что законодательство, связанное с мигрантами, должно соответствовать запросам граждан России и защищать их интересы.

В Госдуме, по словам Володина, также рассматривают инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи. Большинство депутатов поддержут идею, уверен он.

Ранее в Госдуме предложили ввести период наблюдения за получившими гражданство мигрантами. Кроме того, для мигрантов в России захотели ввести практический экзамен по вождению для получения водиетльского удостоверения категории «В».

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      Анастасия Шейкина
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