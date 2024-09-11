В Госдуме захотели запретить трудовым мигрантам привозить в Россию семьи

Володин: запрет мигрантам привозить семьи поддержат большинство депутатов ГД

В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Володина, большинство депутатов ее поддержит.

Спикер Госдумы напомнил, что в 2024 году были приняты норма, в соответствии с которыми «выдворяются все нарушители и потом запрещается въезд на территорию нашей страны».

Ранее посольство Таджикистана в России рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в страну.

До этого глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили подготовку к переговорам по вопросу проблем миграции.