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17:18, 21 мая 2024Бывший СССР

Лавров встретился с главой МИД Таджикистана и обсудил переговоры по миграции

Главы МИД России и Таджикистана обсудили подготовку к переговорам по миграции

Фото: Юрий Кочетков / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с руководителем дипломатического ведомства Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и обсудил подготовку к переговорам по вопросу миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, беседа дипломатов прошла на встрече глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Лавров и Мухриддин обсудили уровень отношений Москвы и Душанбе в контексте реализации достигнутых 9 мая договоренностей.

Отмечается, что комплексные переговоры по вопросу миграции пройдут 28 мая.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Москва является для Душанбе стратегическим партнером и союзником. Он отметил, что недруги хотели бы поссорить государства, но России и Таджикистану нужно сообща бороться с глобальными вызовами и угрозами.

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      Глеб Палехов
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